Нетаньяху заявил, что отлично сработается с Помпео

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что хорошо сработается с новым госсекретарем США Майком Помпео, который возглавит внешнеполитическое ведомство США, как только его кандидатуру одобрит Конгресс.

Директор ЦРУ Майк Помпео был предложен на должность главы Госдепартамента президентом США Дональдом Трампом сразу же после того, как Трамп объявил об отставке с этого поста Рекса Тиллерсона.

«В ходе моих встреч с Помпео я был очень впечатлен его способностями и опытом. Я уверен, что мы также отлично сработаемся с ним», - заявил Биньямин Нетаньяху.

Таким образом премьер-министр Израиля прокомментировал сообщения СМИ о перестановках в Белом доме. Его слова приводит РИА Новости.