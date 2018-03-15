Новая разметка синего и желтого цвета появится на дорогах России с 1 июня

Изменения ПДД, последние новости сегодня - 15 марта. Новая разметка синего и желтого цветов появится на дорогах России, повлияв на правила дорожного движения и ГОСТ. Нововведение можно увидеть с 1 июня 2018 года.

Новые виды дорожной разметки введены Росавтодором. Согласно документу, полосы разметки заиграют новыми красками. В частности, желтым цветом будут обозначены зоны, где запрещен обгон. Синяя разметка будет указывать на действие правил движения на перекрестках.

Например, желтой может стать одинарная и двойная сплошная, пунктирная и их комбинации. Синяя же разметка будет использоваться на перекрестках как прерывистая разделительная линия. Впрочем, все эти обозначения могут быть и белого цвета.

Новая разметка уже включена к ГОСТ Р №81-ст Р 51256–2018 по приказу Росстандарта, сообщает «Коммерсант». Теперь этот вид разметки и введенные ранее, теперь полностью легализованы. Однако, появляться они будут по мере замены старой разметки.

Действие приказа официально начнется с 1 июня 2018 года.

Это не первое изменение ПДД с 2018 года. Помимо изменения цвета дорожной разметки, ранее были введены поправки в ПДД, вводящие разметку «Вафельница», дублирование дорожных знаков печатью на асфальте. Кроме того, появился новый вид пешеходного перехода - диагональный. С новой разметкой и новыми знаками, которые начнут появляться на дорогах в 2018 году, можно пддробно ознакомиться здесь и здесь.