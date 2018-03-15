"Нью-Джерси" победил "Вегас" в матче НХЛ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Нью-Джерси Девилз" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 8:3 (2:0, 2:2, 4:1) в пользу "Девилз". В составе "Нью-Джерси" шайбы забросили Блэйк Колман (7-я и 43-я минуты), Нико Хишир (9), Трэвис Зэйджак (22), Стефан Ноусен (23), Михаэль Грабнер (48), Кайл Палмиери (51) и Тэйлор Холл (55). У "Вегаса" отличились Эрик Хаула (32, 60) и Колин Миллер (39).

В параллельном матче "Анахайм" на своем льду победил "Ванкувер" – 3:0.