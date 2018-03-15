Ольге Жариковой сложно поверить своему счастью

Вчера мы ездили в Лосиный остров, и Сашенька подарил мне лосиху Дину Ивановну. И теперь мы будем навещать ее и заботиться. У меня очень хорошее настроение. В первую очередь я рада, что мы провели время с Сашей. Он, зная, что я люблю животных и люблю заботиться о них, отвёз меня в это прекрасное место, где мы смогли многое узнать о лосях и смогли покормить ее любимым лакомством - морковкой. Я становлюсь такая счастливая... Неужели это женское счастье?!