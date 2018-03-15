Вчера мы ездили в Лосиный остров, и Сашенька подарил мне лосиху Дину Ивановну. И теперь мы будем навещать ее и заботиться. У меня очень хорошее настроение. В первую очередь я рада, что мы провели время с Сашей. Он, зная, что я люблю животных и люблю заботиться о них, отвёз меня в это прекрасное место, где мы смогли многое узнать о лосях и смогли покормить ее любимым лакомством - морковкой. Я становлюсь такая счастливая... Неужели это женское счастье?!
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Новости » Шоу-бизнес » Ольге Жариковой сложно поверить своему счастью
Ольге Жариковой сложно поверить своему счастью
Добавлено: 15 мар 2018 в 08:07, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 мар 2018 в 08:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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