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» » Ольге Жариковой сложно поверить своему счастью

Ольге Жариковой сложно поверить своему счастью


Добавлено: 15 мар 2018 в 08:07, Категория: Шоу-бизнес
Ольге Жариковой сложно поверить своему счастью
Вчера мы ездили в Лосиный остров, и Сашенька подарил мне лосиху Дину Ивановну. И теперь мы будем навещать ее и заботиться. У меня очень хорошее настроение. В первую очередь я рада, что мы провели время с Сашей. Он, зная, что я люблю животных и люблю заботиться о них, отвёз меня в это прекрасное место, где мы смогли многое узнать о лосях и смогли покормить ее любимым лакомством - морковкой. Я становлюсь такая счастливая... Неужели это женское счастье?!


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Добавлено: 15 мар 2018 в 08:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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