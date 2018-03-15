Опасные производства в России не закроют на время ЧМ-2018

Использующие опасные вещества российские производства не будут прекращать работу на время Чемпионата мира по футболу 2018 года, но введут дополнительные меры безопасности. Как удалось узнать «Коммерсанту», предприятия объяснили свое решение расплывчатыми формулировками нормативов и невозможностью закрытия по технологическим и экономическим причинам.

Ранее издание сообщало, что ФСБ в начале 2018 года начала извещать предприятия о возможном закрытии на время проведения чемпионата мира по футболу. В соответствии с постановлением правительства предлагались два варианта — можно было закрыть предприятие или усилить меры безопасности под гарантии руководства компаний.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин пожаловался в Ростехнадзор на расширительную трактовку нормативов по безопасности, поэтому ведомство в начале марта уточнило, что приостановка коснется предприятий использующих «источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества».

Помимо этого Шохин сообщал правительству, что из-за недостаточной регламентированности норм безопасности под приостановку могут попасть все производства первой-четвертой категорий. «Коммерсантъ» уточнял, что в законе о промбезопасности не расшифровано понятие «опасное химическое и биологическое вещество», но расписаны категории опасных промышленных объектов (ОПО) по веществам и отдельно выделены горючие вещества (нефть, газ и нефтепродукты), которых нет в перечне Ростехнадзора.

«Кажется, все налаживается. После того как распоряжение силовиков было предано огласке, власти начали просчитывать последствия. А то привыкли исполнять все под козырек», — заявил собеседник издания на одном из химических предприятий Дзержинска.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.