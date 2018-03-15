Опрошенные россияне стали чаще видеть пользу в присоединении Крыма

Число опрошенных россиян, считающих, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, вернулось к максимальному показателю марта 2015 года и составило 70%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный «Левада-центром».

В том, что воссоединение принесло больше вреда, уверены 15% участников опроса, что является минимальным показателем с 2015 года. Одобряют присоединение Крыма 86% респондентов, причем, эта цифра не меняется последние четыре года.

В то же время немного выросло число опрошенных, уверенных, что Россия нарушила международные обязательства, присоединив Крым — с 10% в 2014 году до 14% в 2018 году. Число участников опроса, которые так не считают, уменьшилось с 78 до 74%. Две трети респондентов безразлично относятся к десятой части опрошенных, которые этого не одобряют.

В опросе, который проводился с 7 по 12 марта, приняли участие 1600 человек.