Оригинальный подарок – кресло-мешок

Кресла-мешки завоевали свою популярность благодаря своей уникальности. Безопасные, мягкие, уютные они нравятся и детям и взрослым. Если вы не можете определиться с подарком близким, рассмотрите вариант оригинального кресла-мешка.

В Москве кресла мешки можно купить тут. На сайте компании «Оригинал» вы сможете быстро выбрать и оформить заказ и ждать доставку.

В разделе «Как купить» вы найдете инструкцию, которая подскажет, какими способами оформить заказ. Перед этим внимательно ознакомьтесь с каталогом, изучите ассортимент, определитесь с расцветкой и материалом, размером. Посмотрите на наличие товара. Заказ выполняется в течение 2 дней.

С 10 до 19 часов по московскому времени можно оформить заказ по телефону. Другой вариант - отправить вопрос на электронную почту компании. Очень удобно заполнить форму заказа прямо через сайт.

Доставка осуществляется по всей стране транспортными компаниями. По Москве в пределах МКАД при заказе от десяти тысяч рублей доставка бесплатная. Ежедневно отправляются кресла к своим владельцам, кроме воскресенья, с 9 до 19. Обычно доставка происходит на следующий день в удобное клиенту время.

Наши покупатели выбирают не только кресла-мешки, но и бескаркасные диваны, кресла-бананы, кресла-лежаки, мягкие пуфики, лежаки для питомцев, биваны, кресла-мячи и прочее. Компания дает 10% скидку на следующую покупку.

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