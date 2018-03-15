Отечественный сегмент МКС станет автономным к 2021 году

Роскосмос намерен вывести на орбиту три дополнительных модуля Международной космической станции, что позволит сделать российский сегмент МКС полностью автономным к 2021 году. Об этом заявил глава госкорпорации Игорь Комаров, передает «Комсомольская Правда».

«В течение ближайших трех лет, я надеюсь, мы наконец-то запустим еще три модуля», — сказал глава Роскосмоса.



По его словам, новые модули обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения.

Комаров также отметил, что такие меры помогут обеспечивать работу российского сегмента станции, если в 2025 году международные партнеры откажутся от дальнейшего сотрудничества по МКС.

Ранее модули планировалось запустить к Международной космической станции до конца 2019 года.