Относительное затишье: в штабе АТО рассказали о ситуации на Донбассе

В течение сегодняшнего дня российско-террористические войска, орудующие на Востоке Украины, дважды нарушили так называемый “режим тишины”. В результате вражеских обстрелов не пострадал ни один боец Вооруженных сил Украины.Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.На Донецком направлении боевики напомнили о себе в районе населенного пункта Водяное, применив минометы калибром 82-мм.На Луганском направлении вражеская активность зафиксирована вблизи н.п. Луганское. Террористы обстреляли опорный пункт украинской армии из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.