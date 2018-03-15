Памфилова пообещала при необходимости лично вступиться за каждого избирателя

Тема: Президентские выборы — 2018

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала лично вступиться за каждого избирателя, если подобная необходимость возникнет в рамках проходящей электоральной кампании.

Соответствующее заявление она сделала 15 марта на презентации Информационного центра Центризбиркома.

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«У меня сегодня с утра состоялся разговор с генеральным прокурором. Все те, кто плюют на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы (по ним. — Прим. ред.) будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру, я уверена, что Генпрокуратура очень быстро будет принимать меры», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК назвала предстоящие выборы Президента России величайшими в истории страны.

Председатель комиссии заверила, что будет сделано всё возможное для обеспечения свободного волеизъявления всех граждан.

Выборы Президента России пройдут 18 марта.

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