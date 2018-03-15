Панин: баскетболисты "Нижнего Новгорода" не настроились на матч Кубка Европы FIBA

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости, Сергей Литвак. Баскетболистам "Нижнего Новгорода" было непросто собраться на ответный матч плей-офф Кубка Европы FIBA с кипрским "Керавносом" после победы в первом матче, заявил форвард нижегородцев Вадим Панин.

"Нижний Новгород" в среду на своем паркете обыграл "Керавнос" со счетом 71:61 и вышел в четвертьфинал турнира.

"Было немного тяжело собраться на этот матч после победы в первой игре +15. Тренер нам об этом говорил, но первую половину мы раскачивались, собирались с мыслями, чтобы включиться на максимум. Хорошо, что и дома удалось выиграть. Сейчас предстоит важный матч против "Астаны" в Лиге ВТБ, будем готовиться уже к этой игре, там действовать вполсилы не получится", - заявил Панин журналистам.

"В перерыве тренеры сумели внести коррективы, хотя Зоран (Лукич) последние два-три дня предупреждал нас, что расслабляться нельзя ни в коем случае. Никто специально не собирался сегодня экономить силы. Сейчас все матчи важные. Более того, если вдруг начнешь играть не на полную, больше риск получить ненужную травму. Поэтому лучше в каждом матче играть по максимуму", - добавил игрок.