Парламент Перу начал процесс импичмента президента

Парламент Перу (конгресс) запустил процесс импичмента президента страны Педро Пабло Кучински. Депутаты приняли к рассмотрению проект резолюции об отстранении его от власти, сообщает Infobae.com.

Отстранить президента хотят в связи с его «моральной неспособностью» занимать эту должность.

Кучински подозревают в коррупции — связанные с ним компании на протяжении нескольких лет получили около 4,8 млн долларов за консалтинговые услуги от бразильской стройфирмы Odebrecht.

Непосредственное голосование по импичменту должно пройти в ближайшие дни.

В декабре 2017 года Кучински уже хотели отправить в принудительную отставку, однако тогда импичмент поддержали 78 парламентариев при необходимых 87.