Первый раунд консультаций по планированию российско-монгольского учения «Селенга-2018» состоится в Улан-Удэ

Согласованы сроки и место проведения первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018». Она состоится на будущей неделе в Улан-Удэ (Республика Бурятия).

В ходе первого раунда консультаций представители общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, и штаба командования Сухопутными войсками Вооруженных Сил Монголии согласуют район проведения будущего учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, порядок пересечения государственной границы участниками учения от Монгольской стороны, организацию материально-технического обеспечения.

В текущем году российско-монгольское антитеррористическое учение «Селенга-2018» состоится во втором полугодии на одном из полигонов на территории Восточного военного округа.

В прошлом году российско-монгольское учение «Селенга-2017» было в впервые проведено пустыне Гоби (Монголия).