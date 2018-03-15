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Петербург номинирован на World Travel Awards


Добавлено: 15 мар 2018 в 07:42, Категория: Россия
Петербург номинирован на World Travel Awards

Петербургский комитет по развитию туризма стал номинантом на премию World Travel Awards 2018. Об этом сообщает  пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Как отмечается, комитет претендует на премию в номинации «Лучший в Европе руководящий совет по туризму». Сам город поборется за награды в номинациях «Ведущее городское направление Европы», «Ведущее европейское направление для поездок на выходные» и «Ведущее круизное направление Европы».

Председатель комитета Андрей Мушкарев заявил, что не удивлен, что комитет удостоился такой чести именно в текущем году. По его словам, таким образом окупается работа за прошедшее время.



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Добавлено: 15 мар 2018 в 07:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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