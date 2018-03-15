Подруга Селены Гомес впала в депрессию, после того как пожертвовала певице почку

Селена Гомес и Франсия Райса
Осенью прошлого года Селена Гомес сообщила, что ей сделали операцию по пересадке почки, которую певице пожертвовала ее близкая подруга Франсия Райса. Несколько лет назад у Гомес обнаружили красную волчанку, поэтому хирургическое вмешательство было крайне необходимо. Все, к счастью, прошло благополучно, и 25-летняя звезда очень быстро пошла на поправку. Однако восстановление 29-летней Франсии оказалось куда сложнее — она не только долго приходила в нормальное физическое состояние, но и испытывала серьезные психологические проблемы.
Социальный работник, у которого я спросила, чего мне ждать, сказал, что мне будет нелегко, так как я лишусь того, что мне самой необходимо. Селена же получит то, что ей нужно, поэтому восстанавливаться она будет быстрее. И так оно и было. У нас с Селеной была депрессия,
— призналась Франсия в одном из недавних интервью.
Ранее Райса говорила, что после операции у нее не было аппетита и она не хотела пить.
Восстановление было очень тяжелым. Я не могла вести активный образ жизни, поэтому я только ходила,
— заявляла она.
После операции на животе у Франсии остался немаленький шрам, о котором она рассуждает довольно философски:
Шрамы — это часть тебя, твоей истории. Они делают тебя особенной, отличной от других,
— говорит Райса.