Подруга Селены Гомес впала в депрессию, после того как пожертвовала певице почку

Селена Гомес и Франсия Райса

Осенью прошлого года Селена Гомес сообщила, что ей сделали операцию по пересадке почки, которую певице пожертвовала ее близкая подруга Франсия Райса. Несколько лет назад у Гомес обнаружили красную волчанку, поэтому хирургическое вмешательство было крайне необходимо. Все, к счастью, прошло благополучно, и 25-летняя звезда очень быстро пошла на поправку. Однако восстановление 29-летней Франсии оказалось куда сложнее — она не только долго приходила в нормальное физическое состояние, но и испытывала серьезные психологические проблемы.

Социальный работник, у которого я спросила, чего мне ждать, сказал, что мне будет нелегко, так как я лишусь того, что мне самой необходимо. Селена же получит то, что ей нужно, поэтому восстанавливаться она будет быстрее. И так оно и было. У нас с Селеной была депрессия,

— призналась Франсия в одном из недавних интервью.

Франсия Райса и Селена Гомес

Ранее Райса говорила, что после операции у нее не было аппетита и она не хотела пить.

Восстановление было очень тяжелым. Я не могла вести активный образ жизни, поэтому я только ходила,

— заявляла она.

После операции на животе у Франсии остался немаленький шрам, о котором она рассуждает довольно философски:

Шрамы — это часть тебя, твоей истории. Они делают тебя особенной, отличной от других,

— говорит Райса.