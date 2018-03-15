Подтверждена геологическая активность на Церере

Показать меню
Актуально
Трамп «снял» Тиллерсона с поста Госсекретаря, выражая благодарность - 17:09 Трамп «снял» Тиллерсона с поста Госсекретаря, выражая благодарность Миллер назвал сроки расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» - 17:23 Миллер назвал сроки расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» Большие перемены: стало известно имя нового руководителя Госдепартамента США - 17:36 Большие перемены: стало известно имя нового руководителя Госдепартамента США ГПУ: В Киеве обокрали квартиру посла Франции - 17:42 ГПУ: В Киеве обокрали квартиру посла Франции Лондон перепроверит обстоятельства смерти 14 человек из-за Скрипаля - 18:07 Лондон перепроверит обстоятельства смерти 14 человек из-за Скрипаля Минобороны опубликовало шорт-лист названий нового оружия - 18:07 Минобороны опубликовало шорт-лист названий нового оружия Владимир Путин прибыл в Дагестан - 18:08 Владимир Путин прибыл в Дагестан Трамп объяснил причину отставки Тиллерсона - 18:08 Трамп объяснил причину отставки Тиллерсона ЦРУ впервые в истории возглавит женщина - 18:08 ЦРУ впервые в истории возглавит женщина Главу ГСУ СКР Москвы вызвали на допрос по делу о взятке Шакро Молодого - 18:08 Главу ГСУ СКР Москвы вызвали на допрос по делу о взятке Шакро Молодого Ким Кардашьян рассказала о детях, муже и суррогатном материнстве: "Я ненавидела - 18:14 Ким Кардашьян рассказала о детях, муже и суррогатном материнстве: Трамп: Тиллерсон после отставки станет «намного счастливее» - 18:35 Трамп: Тиллерсон после отставки станет «намного счастливее» Игроки ВК "Ресовия" прибыли в Белгород с большой задержкой из-за проблем с - 18:36 Игроки ВК Имя Матвиенко попало в протокол по делу о перевозке кокаина - 18:42 Имя Матвиенко попало в протокол по делу о перевозке кокаина СМИ предрекли предъявление Савченко обвинений в подготовке военного переворота - 18:43 СМИ предрекли предъявление Савченко обвинений в подготовке военного переворота «Аэрофлот» определился с датой начала полетов в Каир - 18:44 «Аэрофлот» определился с датой начала полетов в Каир Посольство Украины в Австралии начало акцию «Рожденные в вышиванке» - 18:57 Посольство Украины в Австралии начало акцию «Рожденные в вышиванке»
» » Подтверждена геологическая активность на Церере

Подтверждена геологическая активность на Церере


Добавлено: 15 мар 2018 в 16:57, Категория: Новости на сегодня
Подтверждена геологическая активность на Церере

Благодаря данным, собранным автоматическим космическим аппаратом Dawn, ученым удалось доказать, что на карликовой планете Церере до сих пор происходят активные геологические процессы. Статья, посвященная этому, опубликована в журнале Science Advances.

Установленный на космическом аппарате спектрометр VIR (Visible-Infrared Mapping Spectrometer) позволил ученым составить карту распределения карбонатов в поверхностном слое Цереры. Широко распространенными минералами на ней оказались карбонаты кальция и магния, например, магнезит (MgCO3) и доломит [MgCa(CO3)2]. Но особенное внимание ученых привлекли локальные скопления минералов, в основе которых карбонаты и гидрокарбонаты натрия (натрит (Na2CO3), термонатрит (Na2CO3 * H2O), трона (NaHCO3 * Na2CO3 * 2H2O)). Они находятся вблизи ударных кратеров на поверхности Цереры, а гидратированные карбонаты связаны со скоплениями водяного льда. Предполагается, что гидратированные карбонаты сформировались, когда на Церере существовал подповерхностный океан, а после его замерзания оказались в составе коры карликовой планеты.'

Распределение карбонатов. Filippo Giacomo Carrozzo et al., Science Advances, 2018

При падении на поверхность Цереры метеоритов с образованием ударных кратеров, а также вследствие внутренних процессов подъема вещества на поверхность через трещины и разломы гидрокарбонаты оказываются на поверхности Цереры, где частично обезвоживаются, переходя в карбонаты. Форма и распределения поверхностных отложений карбонатов убеждают ученых в том, что эти процессы происходят на Церере и сейчас.



Материалы по теме:

На Церере станция Dawn получила изображение кратера
НАСА показало загадочные белые пятна на Церере
Тайна белых пятен на Церере разгадана
Зонд Dawn впервые рассмотрел кратеры на поверхности Цереры
Добавлено: 15 мар 2018 в 16:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Мария Аронова узаконила отношения с гражданским мужем

Мария Аронова узаконила отношения с гражданским мужем

Милонов: Тереза Мэй хочет развязать новую «холодную войну» с Россией

Милонов: Тереза Мэй хочет развязать новую «холодную войну» с Россией

Путина «очень впечатлило» посещение Крымского моста

Путина «очень впечатлило» посещение Крымского моста

Путину пообещали открыть автодвижение по Крымскому мосту в мае

Путину пообещали открыть автодвижение по Крымскому мосту в мае

Загрузка...



Лента новостей
Британский министр посоветовал России «отойти и заткнуться» - 15:49 Британский министр посоветовал России «отойти и заткнуться»Тихонов: легионеры "Локомотива" играют хорошо, но СКА должен справиться - 15:43 Тихонов: легионеры ЦИК в день выборов собирается связаться с МКС - 15:36 ЦИК в день выборов собирается связаться с МКСБольшие десантные корабли Балтийского флота во время плановых занятий по боевой подготовке - 15:21 Большие десантные корабли Балтийского флота во время плановых занятий по боевой подготовке выполнили минные постановки в морских полигонахДаша Пынзарь рассказала, как начинается день в ее семье - 15:14 Даша Пынзарь рассказала, как начинается день в ее семьеАмериканского министра поразил танкер с российскими "молекулами" в бухте Бостона - 15:08 Американского министра поразил танкер с российскими Верховная Рада исключила Савченко из комитета нацбезопасности - 15:07 Верховная Рада исключила Савченко из комитета нацбезопасностиВ Раду внесли представление на арест Савченко - 14:57 В Раду внесли представление на арест СавченкоФанаты Гарри Поттера заметили масштабный киноляп в «Фантастических тварях» - 14:29 Фанаты Гарри Поттера заметили масштабный киноляп в «Фантастических тварях»В Киеве мужчина подорвал гранатой автомобиль полицейских - 14:28 В Киеве мужчина подорвал гранатой автомобиль полицейскихГенпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в Раде - 14:14 Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в РадеМинпромторг расширил список роскошных автомобилей - 14:14 Минпромторг расширил список роскошных автомобилейПремьеры Словакии и Словении объявили об уходе в отставку - 14:14 Премьеры Словакии и Словении объявили об уходе в отставкуПутин назвал свой псевдоним во время работы в разведке - 14:14 Путин назвал свой псевдоним во время работы в разведке
Последние новости
Подтверждена геологическая активность на Церере - 16:57 Подтверждена геологическая активность на Церере Движение «Голос» лишилось аренды колл-центра для выборов - 16:57 Движение «Голос» лишилось аренды колл-центра для выборов Движение Немцова отказалось участвовать в открытии памятной доски политику - 16:57 Движение Немцова отказалось участвовать в открытии памятной доски политику Роструд запустил собственный вариант LinkedIn? - 16:57 Роструд запустил собственный вариант LinkedIn? Захарова ответила британскому министру на предложение «отойти и заткнуться» - 16:56 Захарова ответила британскому министру на предложение «отойти и заткнуться» Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным - 16:56 Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным Все в сборе: Холли Берри на прогулке с детьми в Беверли-Хиллз - 16:42 Все в сборе: Холли Берри на прогулке с детьми в Беверли-Хиллз Гигантский НЛО, зависший над Бостоном, был запечатлен на видео - 16:35 Гигантский НЛО, зависший над Бостоном, был запечатлен на видео «Крым был русским, когда США не было» — в Совфеде ответили Госдепу - 16:35 «Крым был русским, когда США не было» — в Совфеде ответили Госдепу Представитель Путина Михалков попал в больницу - 16:29 Представитель Путина Михалков попал в больницу В Военной академии МТО завершен приём конкурсных научных работ слушателей и курсантов - 16:15 В Военной академии МТО завершен приём конкурсных научных работ слушателей и курсантов «Лондону есть что скрывать» — Захарова ответила на хамство министра обороны Британии - 16:02 «Лондону есть что скрывать» — Захарова ответила на хамство министра обороны Британии «Разве это не геноцид?»: в Крыму пожаловались на уровень медобслуживния - 16:00 «Разве это не геноцид?»: в Крыму пожаловались на уровень медобслуживния
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"