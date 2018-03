Подтверждена геологическая активность на Церере

Благодаря данным, собранным автоматическим космическим аппаратом Dawn, ученым удалось доказать, что на карликовой планете Церере до сих пор происходят активные геологические процессы. Статья, посвященная этому, опубликована в журнале Science Advances.

Установленный на космическом аппарате спектрометр VIR (Visible-Infrared Mapping Spectrometer) позволил ученым составить карту распределения карбонатов в поверхностном слое Цереры. Широко распространенными минералами на ней оказались карбонаты кальция и магния, например, магнезит (MgCO 3 ) и доломит [MgCa(CO 3 ) 2 ]. Но особенное внимание ученых привлекли локальные скопления минералов, в основе которых карбонаты и гидрокарбонаты натрия (натрит (Na 2 CO 3 ), термонатрит (Na 2 CO 3 * H 2 O), трона (NaHCO 3 * Na 2 CO 3 * 2H 2 O)). Они находятся вблизи ударных кратеров на поверхности Цереры, а гидратированные карбонаты связаны со скоплениями водяного льда. Предполагается, что гидратированные карбонаты сформировались, когда на Церере существовал подповерхностный океан, а после его замерзания оказались в составе коры карликовой планеты.'

Распределение карбонатов. Filippo Giacomo Carrozzo et al., Science Advances, 2018

При падении на поверхность Цереры метеоритов с образованием ударных кратеров, а также вследствие внутренних процессов подъема вещества на поверхность через трещины и разломы гидрокарбонаты оказываются на поверхности Цереры, где частично обезвоживаются, переходя в карбонаты. Форма и распределения поверхностных отложений карбонатов убеждают ученых в том, что эти процессы происходят на Церере и сейчас.