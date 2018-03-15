Попасть в кадровый резерв органов власти теперь можно через Интернет

Для включения в кадровый резерв федерального органа или для участия в конкурсе на замещение вакантной должности госслужбы документы теперь можно подать в электронной форме. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 15 марта.

Необходимые документы кандидат может предоставить через личный кабинет в единой информационной системе управления кадровым составом государственной гражданской службы России (http://gossluzhba.gov.ru). Для открытия кабинета нужно пройти процедуру авторизации. После этого претенденту предложат заполнить электронную анкету и прикрепить документы в соответствии с установленными постановлением техническими требованиями.

Все бумаги должны быть заверены простой или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое указано в анкете как заявитель.

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