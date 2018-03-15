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Попавшим под санкции США и ЕС запретили инвестировать в Telegram


Добавлено: 15 мар 2018 в 10:02, Категория: Новости на сегодня
Попавшим под санкции США и ЕС запретили инвестировать в Telegram

Компания Telegram Open Network (TON) отказала инвесторам, попавшим под международные санкции, в участии в раундах закрытого ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты или токенов, которые дают их владельцам определенные права). Об этом сообщает РБК после ознакомления со стандартной формой договора между Telegram Group Inc. и инвестором о покупке токенов Gram.

Запрет касается и ближайших родственников попавших под санкции лиц. Договор также запрещает участвовать в ICO гражданам или резидентами стран, которые находятся под санкциями – Крыма, Кубы, Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Все потенциальные инвесторы TON должны пройти процедуру KYC (know your customer — «знай своего клиента»). Она предусмотрена финансовыми рынками для установления личности клиента путем предоставления нотариально заверенной копии паспорта, подтверждения места жительства, рекомендации банка и прочих необходимых документов. Процедура призвана защитить финансовые структуры от криминальной деятельности.

Павел Дуров не ответил на запрос РБК в связи с данным сообщением.



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Добавлено: 15 мар 2018 в 10:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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