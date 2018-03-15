После расставания Джиджи Хадид с Зейном Маликом ее мать Иоланда опубликовала в соцсети загадочный пост

Иоланда и Джиджи Хадид

В прессе и соцсетях до сих пор обсуждают разрыв отношений 22-летней Джиджи Хадид и 25-летнего Зейна Малика. Модель и певец попытались расстаться по-хорошему, поблагодарив друг друга в Twitter за счастливые два года романа. Что на самом деле произошло между ними, можно лишь догадываться.

Некоторые намеки их фанаты находят в Instagram. Сначала внимательные интернет-пользователи заметили, что Зейн отписался от Джиджи, ее сестры Беллы и мамы Иоланды, а теперь многие обратили внимание на свежую запись на странице последней.

Иоланда Хадид

54-летняя Иоланда Хадид опубликовала в Instagram размышление о жизни в непростой для своей дочери период.

Единственный способ жить – это расти. Единственный способ расти – это меняться. Единственный путь к переменам – это учеба. Единственный способ познания – быть уязвимым. А единственное условие для этого – быть открытым. И все это #жизнь, – написала Иоланда.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Джиджи, Иоланда и Белла Хадид