Посольство России в Лондоне предупредило британцев о сложностях с визами

Решение британских властей выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля «скажется негативно на работе консульского отдела посольства», заявили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

«Сократятся возможности по выдаче виз британцам и консульскому обслуживанию российских граждан», — отметили в дипмиссии.

Посольство, добавили в пресс-службе, изучает возможности по перераспределению имеющихся сотрудников.

Цель высылки дипломатов, по мнению посольства, — «затруднить работу консульского отдела, что вписывается в общую линию Лондона по созданию трудностей в работе диппредставительства».

Высылка российских дипломатов стала одной из ответных мер на отравление Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского, первым прибывшего в их дом в британском Солсбери. Отравление, как заявили британские специалисты, было произведено с помощью редкого нервно-паралитического яда «Новичок», который разрабатывали в СССР. В Москве отрицают причастность к попытке убийства.