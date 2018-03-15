Постпред России удивился, что Хейли оказалась «опытным химиком»

Постпред России при ООН Василий Небензя удивился тому, что его американская коллега Никки Хейли оказалась «опытным химиком». Ее познания в этой области он отметил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по инциденту в Солсбери.

Экстренное заседание состоялось в среду по инициативе Великобритании. В ходе встречи Хейли заявила, что Соединенные Штаты солидарны с Великобританией «в вопросе химатаки в Солсбери» и верят, что Россия виновна в атаке с использованием химического оружия.

Небензя на заседании привел мнение профессиональных химиков о том, что Великобритания сама может располагать химической формулой нервно-паралитического вещества «Новичок», который якобы использовался при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Мы живем в особое время. На наших глазах происходят удивительные события. Идет процесс подмены презумпции невиновности на презумпцию вины. Причем этот принцип уголовного права переносится на международные отношения.

Сегодня посол Хейли как опытный химик, эксперт в области химии, заявляла о преступлениях России. Мы знаем уже давно, что вам, чтобы установить виновных, не нужные никакие расследования», — заявил Небензя на заседании.

Он обратил внимание, что в письмо премьер-министра Терезы Мэй, в котором она информирует генсека ООН об инциденте в Солсбери, употребляется формулировка, что британское правительство «считает весьма вероятным», что ответственность за это нападение несет Российская Федерация.

«Даже в этом вы превзошли своего верного союзника», — сказал Небензя, обращаясь к Хейли.

«Если для советского прокурора (Андрея) Вышинского признание было царицей доказательств, то теперь, по меткому выражению министра (иностранных дел РФ Сергея) Лаврова, подозрение становится царицей доказательств.