“Probably the best banker in the world”: Порошенко поблагодарил Гонтареву

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву и предположил, что она является «лучшим банкиром» в мире. Об этом сообщает Украинская правда.

«Благодарен Валерии Гонтаревой за профессионализм и личную ответственность, за значительные шаги в реформировании банковского сектора… В самые тяжелые времена вы действовали ответственно и профессионально», — заявил Порошенко.

Он также сказал Гонтаревой «probably the best banker in the world» и подарил ей букет цветов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада отправила Гонтареву в отставку.

Фото: пресс-служба Порошенко