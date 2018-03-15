Провал майора Трампа: иноагенты, химоружие, яд «Новичок»

Эти русские вмешиваются в наши выборы! Эти русские за полтора рубля пролоббировали в Твиттере и Фейсбуке нужного кандидата! Эти русские используют армию хакеров и пранкеров, чтобы вмешиваться в любые наши внутренние дела!

Вы прослушали краткий обзор американской прессы за последние 1,5 года.

Риторика государства, вмешавшегося во внутренние дела десятков государств мира, многие из которых успели потерять свою государственность именно после вмешательства, из серии «а нас-то за что?»

Руководство американской разведки открыто в эфире заявляет, что, мол, да… мы вмешиваемся, но нам же можно… ибо сеем демократию. «Нам можно, а другим нельзя». А тут вмешались другие…

А народ-то ещё и вопросы задаёт: если на армию и содержание спецслужб США тратят ежегодно из бюджета более триллиона долларов, то куда же эти средства идут? Куда уходит триллион, если какой-то пранкер может выставить на посмешище всю американскую политическую систему разговором с г-жой конгрессменом по поводу «поддержки демократии в Лимпопо».

Потому и взбесились. Ибо свой собственный народ вопросы задаёт резонные, а ответа нормального получить не может. Значит, нужно как-то «дорогим партнёрам» выпустить пар. Доказать, что их «вмешательский аппарат» длиннее и мощнее — мол, не зря вы налоги на содержание всего этого колосса платите.

В общем, дело к президентским выборам в России. И уже началось… Понимают, что никакими, пусть и длинными, аппаратами на исход выборов в РФ повлиять не смогут, но нагадить же надо — хотя бы для внутренней отчётности.

И тут даже в Конгрессе США объявили, что по «делу Трампа» улик нет — надо переходить к другим делам. Перешли…

Типичная схема — дезинформационные потоки, которые выглядят откровенным повторением того, что уже бывало, и бывало неоднократно. Ну на самом деле — ничего нового… Зачем что-то новое придумывать, изобретать, когда есть главные столпы: НКО из числа непримиримых и бедствующих держателей последних версий айфонов, химическое оружие и «таинственное» отравление.

Раньше хоть как-то всё это чередовали, выдерживали паузу. Теперь не то… В состоянии аффекта выкатывают всё и сразу. Тут тебе и «поддержка Россией применения режимом Асада химоружия», и посольство России с новым адресом на «Немцов Плаза», и «типично русский» яд «Новичок» в Лондоне.

Уже даже в самих западных СМИ, не говоря уже о социальных сетях, появляются вопросы: «Если Скрипаля травили российские агенты по приказу Путина, то почему именно перед президентскими выборами в России?» Путин решил сам себя подставить, да ещё и именно в Лондоне?

Кстати, вопрос из той же серии: «Почему Литвиненко отравили в Британии ровно в тот момент, когда в России поднялась первая информационная волна на предмет того, будет ли Путин менять Конституцию, чтобы остаться на третий срок». Исходя из этого, Лондон скоро будет объявления на сайтах вывешивать о том, что ему «срочно требуются беглые предатели из России» — чтобы было, кого отравить на случай очередной провокации против Москвы.

И, видимо, в американо-британской «вселенной» признали свой ход со Скрипалём, химоружием в Сирии и активным продвижением полулегальных НКО в России настолько удачным, что на этом фоне даже дипломатический аппарат в США решили доверить спецслужбам напрямую.

Тиллерсона безвременно отправили в отставку, а на его место подтянули аж целого директора Центрального разведывательного управления — Майка Помпея. Мол, так-то точно внешняя политика будет выруливаться на нужную траекторию без лишней потери времени.

Кстати, Помпео — тот самый человек, который не так давно встречался с представителями российской разведки не где-нибудь, а на территории США. Потом, правда, долго подыскивал слова, чтобы объясниться, как «обложенные санкциями» оказались в святая святых американской демократии. И теперь тут одно из двух: либо слова подобрал правильные — потом и стал «дипломатом», либо всё-таки объяснениями «американские товарищи» остались не вполне удовлетворены.

В общем, вместо Помпео рулить ЦРУ будет дамочка, которая ранее отвечала за секретные тюрьмы этого ведомства и непосредственно курировала пытки. Вот и я говорю: в демократической стране ничто не должно ни на йоту отходить от демократии…

Теперь о не раз упомянутых НКО. Когда в России появился закон об «иностранных агентах», могло показаться, что теперь-то получающие финансирование на свою политическую деятельность из-за рубежа, будут вынуждены убавить антироссийский провокационный пыл. Но в «иноагентах» как бы не лузеры сидят, а потому им не составило особого труда «переоформиться», создав аффилированные структуры-«прокладки», через которые финансирование «оттуда» и потекло.

Многие даже вывеску и штат принципиально менять не стали — мол, финансирование получаем от российских структур — от российских, а кто сказал, что они подставные — это ж доказать надобно… А с доказательствами не всегда всё просто. Потому и продолжают гадить вполне себе открыто, безо всяких вывесок иноагентов.

Так, «Голос», который в своё время был ликвидирован за отказ обозначать себя «иностранным агентом», продолжает осуществлять деятельность по «наблюдению» за выборами в РФ. Попросту действует через некий фонд «Лига избирателей». Официально его — нет, но в сети он ведёт активную деятельность и даже испрашивает у пользователей средства через специально открытый сайт. Вот копия о публичной оферте заключения договора «пожертвования» (есть в общем доступе):

В своё время упомянутая «Лига избирателей» успела наследить на белоленточных маршах непримиримой оппозиции, собрав в свои ряды «парнасовцев» и прочих борцов с кровавым режимом.

И здесь ничего нового — кроме схемы финансирования желающих вклиниться в процесс президентских выборов. Финансируются в обход, в остальном — всё тоже. Любое заявление о том, что «выборы в РФ надо бойкотировать», становится поводом для целой статьи или часового эфира поддержки в известные СМИ-«друзьях России», включая, например, «Голос Америки» или «Радио Свобода». Любой писк несогласного объявляется звериным рыком «за свободу и демократию».

Как было 6 или 10 лет назад, так и теперь. Даже вопрос возникает: это они так задачу для «кГовавой Гэбни» сами облегчают, что ли? Ведь это ж предсказуемость 80-го уровня: отравления, новые «пробирки Пауэлла» и печеньки — ну как-то уж слишком, господа «партнёры», прямолинейно.

Учтите, партнёры, а вдруг это всё проделки «избранного Москвой майора» Трампа, чтобы Россия взяла да и нанесла ответный удар двумя пранкерами в самое сердце Америки… Кто сказал «гиперзвуковыми»?..

Володин Алексей