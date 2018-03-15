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Путин и Патрушев рассказали о штурме театрального центра на Дубровке в 2002 году


Добавлено: 15 мар 2018 в 12:57, Категория: Новости на сегодня
Путин и Патрушев рассказали о штурме театрального центра на Дубровке в 2002 году

Решение о штурме театрального центра на Дубровке в октябре 2002 года, где в заложники были взяты зрители и актеры мюзикла «Норд-Ост», принимал лично президент Владимир Путин. Об этом он рассказал во второй части фильма «Путин», снятом пресс-секретарем его предвыборного штаба Андреем Кондрашовым.

По словам главы государства, перед штурмом ему позвонил тогдашний глава ФСБ Николай Патрушев и сказал, что в помещение с заложниками и террористами «газ пустили, но он не работает».

«На мой вопрос, почему не работает, ответил: "Мы не знаем, может быть, там какой-то сквозняк его уносит"», — цитирует Путина «Интерфакс».

«Я задал вопрос директору ФСБ: "Ребята пойдут без этого газа?" Он сказал: "Если прикажете, пойдут". И я ему сказал: "Начинайте"», — добавил президент.

В свою очередь, Патрушев, ныне занимающий пост секретаря Совбеза РФ, сообщил, что во время подготовки к штурму «искали способ, как это сделать, чтобы никто не пострадал».

«Мы полагали, что такой способ нашли, работали с учеными день и ночь, смотрели, какие у нас есть возможности, эксперименты (с газом), мы полагались на те результаты, которые они в ходе этих экспериментов получили», — отметил он.

По словам журналиста Кондрашова, компоненты газа, запущенного в зрительный зал по вентиляции, «широко используются в мире для анестезии».

В результате штурма и от рук боевиков погибли, по официальным данным, 130 заложников. Большинство скончались от последствий применения газа. Родственники погибших до сих пор судятся с российскими властями.

В 2003 году Путин заявлял, что люди погибли «не в результате действия газа», а стали жертвами «ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании».



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Добавлено: 15 мар 2018 в 12:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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