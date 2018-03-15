Путин пообещал российскую миссию на Марс в 2019 году

В 2019 году Россия запустит беспилотную миссию на Марс, сообщил президент страны Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова.

По словам главы государства, до этого предстоят исследования Луны — будет попытка высадки на полюса естественного спутника Земли.

«Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию», — заявил Путин (цитата по «Интерфаксу»).