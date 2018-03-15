Путин предложил перевести Верховный суд в Петербург

Президент России Владимир Путин выразил надежду на переезд Верховного суда в Санкт-Петербург. Об этом он заявил во второй части фильма «Путин», опубликованного в соцсетях.

«Я инициировал переезд Конституционного суда сюда (в Санкт-Петербург — прим. ред.). Думаю, что сюда переедет и Верховный суд России», — сказал Путин.

По словам президента, для него представляется важным, чтобы судебная власть находилась в стороне от исполнительной. К тому же таким образом Санкт-Петербург приобретает ярко выраженную столичную функцию, добавил глава государства.