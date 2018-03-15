Путин простился с Олегом Табаковым

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с народным артистом СССР, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Олегом Табаковым, сообщает «Газета.ру».

Прощание с Табаковым началось в 9:00 в Московском художественном театре имени Чехова. Его похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.

Напомним, народный артист Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Ранее проститься с артистом приезжала вдова первого президента России Наина Ельцина.