Путин в шутку спросил предпринимателя, не закупает ли он польские яблоки

Президент РФ Владимир Путин в рамках форума «Россия — страна возможностей» в шутку спросил молодого бизнесмена, не закупает ли тот яблоки в Польше для своего производства яблочных чипсов. Это произошло на встрече главы государства с победителями конкурса «Лидеры России».

Сегодня Путин в рамках встретился с победителями и финалистами всероссийского конкурсов «Лидеры России» и «Мой первый бизнес», а также студенческой олимпиады «Я — профессионал» и «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)».

Один из молодых предпринимателей рассказал Путину, что успешно вместе с командой ведет бизнес по производству яблочных чипсов. Он отметил, что его продукцией уже заинтересовались крупные розничные сети.

«Откуда берешь яблоки? В Польше покупаешь?», — в шутку поинтересовался президент.

Бизнесмен ответил, что пока закупает на оптовой базе, но намерен использовать именно российские яблоки, потому что для производства подходит именно этот сорт.