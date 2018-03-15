Рада утвердила отставку главы Нацбанка Украины

Верховная Рада Украины поддержала отставку главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой, сообщает «Украинская правда».

Слухи об увольнении Гонтаревой периодически появлялись в феврале и апреле 2017 года. Фактически, как пишет издание, она не исполняла функции руководителя регулятора с мая 2017 года.

Перед голосованием в парламенте Гонтарева рассказала о результатах проделанной работы.

«Все реформы, которые немедленно требовала украинская экономика и банковский сектор, были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной и подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию», — заявила она.

Как сообщает «Интерфакс», депутаты сегодня также планируют рассмотреть вопрос о назначении новым главой Национального банка Украины и. о. руководителя ведомства Якова Смолия.