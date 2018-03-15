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» » «Разве это не геноцид?»: в Крыму пожаловались на уровень медобслуживния

«Разве это не геноцид?»: в Крыму пожаловались на уровень медобслуживния


Добавлено: 15 мар 2018 в 16:00, Категория: Украина
«Разве это не геноцид?»: в Крыму пожаловались на уровень медобслуживния

Крымчане чтобы попасть на прием к врачам и провести необходимые обследования после аннексии Крыма вынуждены выстаивать месяца в очередях.

Пользователь «Крымский Бандеровец» отмечает в соцсети: «Обратился к терапевту сделать рентген еще в ноябре прошлого года. 9 марта позвонили. Сказали, что очередь подошла. Если я еще нуждаюсь в их услугах и еще не склеился, то они меня ждут! Я все исполнил, как они просили. Пришел, взял талон, но после был крайне удивлен. Оказалось, у них в это время кварцевания кабинета».

При этом он подчеркнул: «Медицина от оккупантов. Ну разве это не геноцид?».



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Добавлено: 15 мар 2018 в 16:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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