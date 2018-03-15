«Роскосмос» готов сделать автономным российский сегмент МКС

Госкорпорация «Роскосмос» рассчитывает сделать российский сегмент МКС автономным к 2021 году, для этого на станцию к этому времени будут запущены три дополнительных модуля, сообщил гендиректор компании Игорь Комаров.

«Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента», — сказал Комаров на форуме «Россия — страна возможностей».

«Для этого нужно проработать и запустить новые модули, в течение ближайших трех лет мы наконец-то запустим, я надеюсь, три модуля, которые обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения, работы российского сегмента», — добавил он.

По словам гендиректора «Роскомоса», такие меры принимаются на случай, если партнеры РФ откажутся от сотрудничества на МКС после 2025 года.

«Вместе с тем мы считаем, и это наше убеждение, что работать вместе гораздо эффективнее и лучше. Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают», — сказал Комаров.