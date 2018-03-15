Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

Показать меню
Актуально
Смертельный «Йеллоустоун» под Антарктидой готовит Всемирный потоп – НАСА   - 20:06 Смертельный «Йеллоустоун» под Антарктидой готовит Всемирный потоп – НАСА   СМИ узнали о планах Собчак и Гудкова возглавить новую партию - 20:19 СМИ узнали о планах Собчак и Гудкова возглавить новую партию Минюст пополнил список нежелательных организаций - 20:20 Минюст пополнил список нежелательных организаций МИД РФ выразил британскому послу протест из-за дела Скрипаля - 20:20 МИД РФ выразил британскому послу протест из-за дела Скрипаля МИД: В случае ограничения вещания RT в Лондоне, британские СМИ в РФ лишатся - 20:50 МИД: В случае ограничения вещания RT в Лондоне, британские СМИ в РФ лишатся лицензий Ишматов: "Локомотиву" против СКА нужно показать и комбинационный хоккей, и - 21:01 Ишматов: ВАЖНО: Донецкая фильтровальная станция прекращает работу из-за обстрелов ВСУ  - 21:07 ВАЖНО: Донецкая фильтровальная станция прекращает работу из-за обстрелов ВСУ  СБУ выдворила польского студента за сжигание герба - 21:14 СБУ выдворила польского студента за сжигание герба Signals – интересный проект, на который стоит обратить внимание - 21:18 Signals – интересный проект, на который стоит обратить внимание Командующий войсками ЮВО проверил береговой ракетный дивизион Черноморского - 21:28 Командующий войсками ЮВО проверил береговой ракетный дивизион Черноморского флота Скандал в киевском детском саду: воспитанники голодают - 21:42 Скандал в киевском детском саду: воспитанники голодают Реформа «Почта России»: Мы приняли «программу воровства» и сократим скорость - 22:08 Реформа «Почта России»: Мы приняли «программу воровства» и сократим скорость обслуживания Мединский предложил снять фильм о россиянах на Олимпиаде-2018 - 22:20 Мединский предложил снять фильм о россиянах на Олимпиаде-2018 Следователи назвали причину взрыва в петербургской девятиэтажке - 22:21 Следователи назвали причину взрыва в петербургской девятиэтажке СМИ узнали о российских долгах умершего в Лондоне соратника Березовского - 22:21 СМИ узнали о российских долгах умершего в Лондоне соратника Березовского В Центральном военно-морском музее завершил работу I Межрегиональный молодежный - 22:28 В Центральном военно-морском музее завершил работу I Межрегиональный молодежный форум акустической музыки «Чайка-2018» Вальбуэна вновь подал в суд на свой бывший клуб "Марсель" - 22:43 Вальбуэна вновь подал в суд на свой бывший клуб
» » Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона


Добавлено: 15 мар 2018 в 19:05, Категория: Новости на сегодня
Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия «обязательно и скоро» вышлет из страны британских дипломатов, сообщает РИА Новости. Его слова об ответных мерах подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения британской стороны по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери содержат все признаки провокации, сообщает RT.

«Обвинения стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе, что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России», — заявил Песков.



Материалы по теме:

Ответка России: Москва вышлет британских дипломатов
Лавров: Россия вышлет из страны британских дипломатов
Россия в ответ на действия Великобритании высылает британских дипломатов
МИД РФ пообещал Великобритании ответ на высылку дипломатов
Добавлено: 15 мар 2018 в 19:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Ксению Собачак в прямом эфире довели до слёз во время дебатов

Ксению Собачак в прямом эфире довели до слёз во время дебатов

Инсайдеры: Бен Аффлек хочет вернуть Дженнифер Гарнер

Инсайдеры: Бен Аффлек хочет вернуть Дженнифер Гарнер

"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в 7-м матче и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

В экономике Китая обнаружили признаки наступающего банковского кризиса

В экономике Китая обнаружили признаки наступающего банковского кризиса

Загрузка...



Лента новостей
Гандболисты "Пермских медведей" обыграли УГНТУ-ВНЗМ в ЧР - 18:36 Гандболисты Дженнифер Лопес об отношениях с Алексом Родригесом: "Я все еще верю в брак" - 18:35 Дженнифер Лопес об отношениях с Алексом Родригесом: В Ростовской области появится 9 округов - 18:29 В Ростовской области появится 9 округовОтветка России: Москва вышлет британских дипломатов - 18:28 Ответка России: Москва вышлет британских дипломатовШирокий ассортимент продукции от компании «Дах-Сервис» - 18:22 Широкий ассортимент продукции от компании «Дах-Сервис»Лив Тайлер стала лицом новой линейки бренда Triumph - 18:15 Лив Тайлер стала лицом новой линейки бренда TriumphФранция объявит о мерах против России в связи с отравлением Скрипаля - 18:14 Франция объявит о мерах против России в связи с отравлением СкрипаляВТБ выкупил 29% акций «Магнита» - 18:14 ВТБ выкупил 29% акций «Магнита»Кудрин рассказал о первых решениях при его назначении премьером - 18:13 Кудрин рассказал о первых решениях при его назначении премьеромМинздрав опроверг возможность компенсации за неиспользованные услуги ОМС - 18:13 Минздрав опроверг возможность компенсации за неиспользованные услуги ОМСВ Англии найден клад галльских монет - 18:13 В Англии найден клад галльских монетСМИ раскрыли план повысить явку на выборах-2018 с помощью селфи - 18:13 СМИ раскрыли план повысить явку на выборах-2018 с помощью селфиФарфан, Лысов и Коломейцев - в стартовом составе ФК "Локомотив" на матч с "Атлетико" - 18:08 Фарфан, Лысов и Коломейцев - в стартовом составе ФК Группа «Земляне» презентовала песню на стихи М.Гуцериева - 18:02 Группа «Земляне» презентовала песню на стихи М.Гуцериева
Последние новости
Савченко заявила, что была в Раде с оружием - 20:00 Савченко заявила, что была в Раде с оружием Искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности Вооруженных Сил Российской - 19:57 Искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации Без чувств: зависимая от энергетиков британка рассказал свою историю - 19:34 Без чувств: зависимая от энергетиков британка рассказал свою историю Гримчак: В ОРДЛО 70% источников питьевой воды непригодны для питья - 19:29 Гримчак: В ОРДЛО 70% источников питьевой воды непригодны для питья Массовое отравление на известном горнолыжном курорте: стали известны причины - 19:28 Массовое отравление на известном горнолыжном курорте: стали известны причины Королева Елизавета II официально одобрила свадьбу "своего любимого внука" принца Гарри и Меган Маркл - 19:22 Королева Елизавета II официально одобрила свадьбу Марго Овсянникова ждет прихода на проект достойного парня - 19:21 Марго Овсянникова ждет прихода на проект достойного парня Путин в шутку спросил предпринимателя, не закупает ли он польские яблоки - 19:07 Путин в шутку спросил предпринимателя, не закупает ли он польские яблоки Заявления о голосовании на нескольких участках подали почти 40 тысяч россиян - 19:05 Заявления о голосовании на нескольких участках подали почти 40 тысяч россиян Власти Москвы отказались предоставлять льготную ипотеку по реновации - 19:05 Власти Москвы отказались предоставлять льготную ипотеку по реновации Верховный суд признал законной трансляцию послания и показ фильма «Путин» - 19:05 Верховный суд признал законной трансляцию послания и показ фильма «Путин» Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона - 19:05 Россия вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона СК нашел собственника выпавших из самолета слитков драгметаллов - 19:04 СК нашел собственника выпавших из самолета слитков драгметаллов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"