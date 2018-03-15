Роструд запустил собственный вариант LinkedIn?

Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов сообщил «Коммерсанту» о запуске социальной сети деловых контактов Skillsnet, аналога LinkedIn.

«Российская сеть даст возможность с учетом технического, информационного, административного потенциала быть представленным наиболее эффективно, для того чтобы устроиться в Российской Федерации», — заявил глава службы.

Вуколов также отметил, что новая соцсеть ориентирована, прежде всего, на молодежь. По разным источникам, создание ресурса обошлось бюджету в сумму от 14,5 до 15,5 млн рублей.