Савченко допустила военный переворот на Украине

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что не исключает возможность военного переворота в стране.

«Я знаю, что сейчас много военных, которые считают, что военный переворот — довольно ожидаемое и, наверное, очень правильное событие», — сказала депутат (цитата ТАСС).

Она добавила, что во власти и в командовании Вооруженными силами тех, кто хотел бы переворота, нет.

«Те, кто в командовании, всегда играют под власть, власть всегда играет под Россию, и они просто убивают свой народ и посылают на смерть», — цитирует ее РИА Новости.

Савченко выступила перед журналистами после допроса в Службе безопасности Украины. Генеральный прокурор страны Юрий Луценко сегодня заявил, что она готовила теракт в Верховной Раде, в котором должны были погибнуть все депутаты.

В СБУ Савченко допрашивали по делу Владимира Рубана, руководителя Центра освобождения пленных, который ранее был задержан с несколькими единицами оружия.