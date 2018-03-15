Савченко планировала взорвать Раду, я требую ее ареста, — Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что нардеп Надежда Савченко со своими подельниками планировала гранатами уничтожить две ложи украинского парламента, минометами — обрушить купол Рады и из автоматов добивать тех, кто выживет в этом теракте.

Об этом он заявил с трибуны чудом спасенной Рады, подчеркнув, что будет требовать задержания и ареста Савченко, которая лично планировала кровавый теракт.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи.

Минометами (планировалось) обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет.

Поэтому сегодня я, как генеральный прокурор внесу в Верховную раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Савченко», — заявил Луценко.

Напомним, что в ходе общения с журналистами перед допросом в СБУ Савченко во всеуслышание обвинила спикера Парубия и генпрокурора Луценко в организации массовых беспорядков на «евромайдане», окончившихся расстрелом «небесной сотни» и последовавшим за ним госпереворотом.