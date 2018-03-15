Савченко заявила, что была в Раде с оружием

Народный депутат Надежда Савченко в кулуарах Верховной Рады заявила, что была в парламенте с наградным оружием. Об этом сообщает Левый берег.

«У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие я имею право носить, как офицер. Я знаю, где и куда его носить… Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их в глазах», — сказала Савченко.

Она также заверила, что готова пройти полиграф и не боится ответственности. При этом в ответ на просьбы показать содержимое ее сумки Савченко сослалась на закон о статусе народного депутата.

Ранее нардеп Владимир Арьев заявил, что «агент Савченко оказалась просто дурой».

Фото: УНИАН