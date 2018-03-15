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Селена Гомес делает перерыв в отношениях с Джастином Бибером из-за повышенного внимания СМИ


Добавлено: 15 мар 2018 в 06:30, Категория: Шоу-бизнес
Селена Гомес делает перерыв в отношениях с Джастином Бибером из-за повышенного внимания СМИ

Селена Гомес и Джастин Бибер вновь делают паузу в отношениях. Причиной этому стала не мама артистки и не измены певца, а давление прессы. Повышенное внимание к личности не нравится Селене, ведь та хочет сконцентрироваться на семье и наладить отношения с матерью.

«Селена очень переживает из-за того, что она вновь оказалась под пристальным наблюдением. Особенно ей не нравится повышенное внимание к ее личной жизни — все эти новости про нее и Джастина, про ее мать… Она хочет восстановить нормальные отношения с матерью. Побыть со своей семьей.»

«Ей необходимо время, чтобы понять, как жить той жизнью, которой ей хочется, но при этом не реагировать так сильно на всеобщее внимание,» — рассказал источник и отметил, что Селена сейчас сконцентрировалась на себе.

Сейчас исполнительнице очень важно найти баланс в себе и сосредоточиться на своем здоровье, ведь она только недавно окончила курс терапии. Гомес окончила двухнедельную лечебную программу в одной из клиник Нью-Йорка. Артистка туда обратилась для того, чтобы справиться с депрессией и другими психологическими проблемами.

«Речь идет о физическом и психическом здоровье и правильном питании. Селена провела в клинике около двух недель, в течение которых иногда покидала больницу для решения рабочих вопросов. Селена чувствует себя прекрасно,» рассказывает источник из окружения певицы.


Это не первый раз, когда Селена берет перерыв в работе ради лечения в клинике. Теперь же Гомес будет прислушиваться к себе, ведь не хочет опять очутится в клинике. «Она не хочет повторения некоторых событий. Она всегда хочет быть активной… За последние несколько месяцев в ее жизни произошло много всего, поэтому она захотела избавиться от накопившегося груза,» добавил инсайдер.

24-летний бойфренд певицы, Джастин Бибер поддержал решение Селены обратится к врачам. «Он знал о ее обращении в клинику и поддерживал. Однако лечение никак не связано с ним. Это было ее решение. Сейчас Селена хорошо себя чувствует и работает над новой музыкой,» утверждает инсайдер.

Помогать певице не выбиваться из колеи будет Бибер, с которым она возобновила отношения в ноябре прошлого года. Так как Селена дала второй шанс Джастину, тот значительно изменился. «У них все хорошо, и в этот раз все совсем по-другому. Теперь Джастин ведет себя с Селеной как джентльмен, заботится о ней, показывает, как она дорога для него. Он стал более открыто выражать свои чувства, что свидетельствует о его зрелости,» — рассказал журналистам инсайдер про отношения пары.



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Добавлено: 15 мар 2018 в 06:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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