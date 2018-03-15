Сейм Литвы может повысить зарплаты сотрудников спецслужб

Сегодня сейм Литвы приступил к обсуждению вопроса о повышении зарплат сотрудникам служб разведки. Законопроект предполагает повысить до 50 процентов коэффициент должностной зарплаты особо ценным сотрудникам и раз в год выделять надбавку за хорошую работу. Читайте по теме
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Объясняя необходимость роста доходов разведчиков, министр обороны Раймундас Кароблис отметил, что зарплаты сотрудников спецслужб в республике достаточно низкие.
«Зарплаты должностных лиц, которые анализировали и составляли выводы по поводу учений «Запад», сейчас составляет 800 евро на руки», — сказал он.
Российско-белорусские учения «Запад-2017», проходившие осенью 2017 года, в Литве считают отработкой методов вторжения в Прибалтику с применением ядерного оружия.
Агентство BNS приводит такие данные о выплатах разведчикам Литвы: зарплаты специалистов и старших специалистов находятся в диапазоне 665 — 1007 евро.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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