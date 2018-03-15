Сейм Литвы может повысить зарплаты сотрудников спецслужб

Сегодня сейм Литвы приступил к обсуждению вопроса о повышении зарплат сотрудникам служб разведки. Законопроект предполагает повысить до 50 процентов коэффициент должностной зарплаты особо ценным сотрудникам и раз в год выделять надбавку за хорошую работу. Читайте по теме

Президент Литвы призвала сейм прийти к новому соглашению по финансированию обороны

Объясняя необходимость роста доходов разведчиков, министр обороны Раймундас Кароблис отметил, что зарплаты сотрудников спецслужб в республике достаточно низкие.

«Зарплаты должностных лиц, которые анализировали и составляли выводы по поводу учений «Запад», сейчас составляет 800 евро на руки», — сказал он.

Российско-белорусские учения «Запад-2017», проходившие осенью 2017 года, в Литве считают отработкой методов вторжения в Прибалтику с применением ядерного оружия.

Агентство BNS приводит такие данные о выплатах разведчикам Литвы: зарплаты специалистов и старших специалистов находятся в диапазоне 665 — 1007 евро.

Яндекс.Дзенв Telegram

Германия объяснила изменение своей внешней политики изоляцией России

В Польше раскрыто убийство бывшего премьер-министра страны

Великобритания слишком слаба, чтобы объявлять России войну