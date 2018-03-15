Широкий ассортимент продукции от компании «Дах-Сервис»

Компания «Дах-Сервис» занимается изготовлением металлического сайдинга, металлочерепицы, профнастила, металлического штакетника, металлического софита, доборными элементами для монтажа (коньками, уголками, отливами, стыковками). Здесь же реализуются металлические водостоки, мансардные окна, мембраны, уплотнители и другие расходные материалы для кровельных и фасадных работ.

Как известно многим, металл испокон веков – один из самых широко применяемых материалов в кровельных и мансардных работах. Такие его качества, как прочность и продолжительный период применения, если еще учитывать и то, он имеет современную защиту от коррозии, являются его надежной гарантией от воздействия непогоды и механических повреждений.

После того как вы проведете монтаж изделий из металла на крышу, или, к примеру, на фасад здания или дома, то гарантировано можете забыть о необходимости повторных отделочных работ. Они вам больше не понадобятся на протяжении нескольких десятилетий.

Металлочерепица, металлический сайдинг, профнастил Винница – это те изделия, которые в последнее время чаще всего покупаются. А поскольку потребительский спрос на данный вид продукции из года в год только набирает обороты, то для того, чтобы покупатель был доволен выбором в Хмельницком, в 2004 году появилась компания «Дах-Сервис». Она является лидирующей среди других компаний на рынке строительных материалов.

В магазине можно найти не только описанные выше товары. Для отделки фасада или крыши продаются металлические водостоки, мансардные окна, можно евроштакетник купить, штрипс и другие сопутствующие (расходные) материалы.

Помните, что какое бы количество расходных материалов для ограждения, перекрытия, сбора фасадной конструкции вам не понадобилось бы, на весь имеющийся ассортимент действуют выгодные и общедоступные цены, что предоставляет равноценное право приобрести его как простому покупателю, так и любому юридическому лицу. Такие ценовые условия возникают по причине того, что «приобретение» осуществляется прямиком, у самого изготовителя. Не будет нужды платить еще и сторонним организациям.

Компания «Дах-Сервис» обладает ценным качеством: изготавливать все оперативно и доставлять заказчику продукцию согласно оговоренному времени в срок.

Организация стабильно существует с 2004 года и потому, те люди, которые любят проявлять инициативу, могут получить хорошую прибавку к зарплате, став дилером и представляя эту продукцию как в своей стране, так и за рубежом.

Каждый, кого заинтересует такого рода предложение от компании, на практике убедиться в том, что в дополнительной рекламе товар не нуждается, поскольку качество продукции неизменно остается высоким, а разнообразие позволяет ответить потребностям даже самого требовательного покупателя. Нам важно то, чтобы любой посетивший наш магазин, остался доволен покупкой, поэтому мы готовы ответить на любые вопросы и проконсультировать каждого обратившегося.

Металлические кровельные и фасадные материалы изготавливаются на лучшем европейском оборудовании, соответствующем всем требованиям международных стандартов. Качество – это наш конек. Его не могут не отметить все пользователи, которые приобретали уже когда-то нашу продукцию.

Обратите внимание, что производитель понимает необходимость откликнуться на спрос современного покупателя, который не может себе позволить приобретать дорогостоящие материалы.

Ценовая политика основана на том, чтобы выпускаемая продукция была доступна для всех. Вместе с тем, качество продукции при оптимизации труда остается на высшем уровне.