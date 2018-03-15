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Слуцкий: введение США новых санкций усугубляет пропасть в двустороннем диалоге


Добавлено: 15 мар 2018 в 19:56,
Слуцкий: введение США новых санкций усугубляет пропасть в двустороннем диалоге

Введение новых санкций со стороны США является контрпродуктивным шагом, который усугубляет пропасть в двустороннем диалоге. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает его пресс-служба.

Он отметил, что США действуют в привычной для них противоправной и агрессивной манере.  Читайте по теме

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«Новые санкции по так называемому «списку Мюллера» введены без каких-либо доказательств, просто потому что в Вашингтоне кто-то решил, что 12 граждан РФ вмешивались в выборы США. Получается, что эти так называемые „12 друзей Трампа“ мифическим образом смогли победить всю избирательную систему США и привести к власти 45-го президента Америки», — сказал парламентарий.

При этом он указал, что именно Трамп довёл российско-американские отношения до уровня «гораздо более низкого, чем в годы »холодной войны»».

«Где логика? Нет никакой логики. Очередной контрпродуктивный шаг, который усугубляет пропасть в двустороннем диалоге», — подчеркнул Слуцкий.

Говоря об ответных действиях со стороны России, он отметил, что данный вопрос находится в компетенции МИД РФ. Он выразил уверенность, что будет принято адекватное и взвешенное решение о реакции Москвы.

В пятницу американский Минфин впервые применил на практике новый закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который предусматривает введение ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций.  Читайте по теме

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Под новые санкции попали 19 граждан РФ и 5 российских организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. В американском ведомстве указали, что ограничительные меры были введены в связи с предполагаемым вмешательством в американские выборы в 2016 году и кибератаки. Глава Минфина Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил, что его ведомство собирается ввести дополнительные санкции.

В феврале спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается выяснениям обстоятельств предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США, предъявил 13 гражданам России и трем компаниям из РФ обвинения в мошенничестве и сговоре против Соединённых Штатов.

Он считает, что указанные им люди и организации вмешивались в выборы, распространяя «дискредитирующую информацию» о кандидатах Теде Крузе, Марко Рубио и Хиллари Клинтон, а также поддерживая кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа и демократа Берни Сандерса.

Россия неоднократно опровергала данные обвинения со стороны США.

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Добавлено: 15 мар 2018 в 19:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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