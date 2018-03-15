СМИ назвали основную версию смерти соратника Березовского

Причиной смерти бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» и соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, который скончался накануне в Лондоне, является суицид, сообщил «Интерфаксу» источник в окружении Глушкова.

По утверждению собеседника агентства, криминальная версия смерти Глушкова не рассматривается. Источник также рассказал, что Глушков уже длительное время «пребывал в депрессии из-за ухудшившегося из-за судебных тяжб финансового состояния».

Отдельно подчеркивается, что следствие не связывает смерть Глушкова с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, о смерти Николая Глушкова стало известно вечером 12 марта. Его адвокат Андрей Боровков заявил: «Я могу подтвердить, что Глушков скончался. Когда он умер, может, несколько дней назад, может, раньше, мне точно не известно, как не известны обстоятельства и причина его смерти».