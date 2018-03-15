СМИ раскрыли план повысить явку на выборах-2018 с помощью селфи

Одним из методов повышения явки на президентских выборах в России станет активность членов «Единой России» в соцсетях, рассказали источники «Дождя».

По их данным, региональные отделения партии получили письмо от центрального исполкома с заданием провести в социальных сетях флешмоб под названием «Участок».

Согласно заданию, члены партии будут делать фото на избирательном участке и выкладывать их в соцсети.

Сейчас по хэштегу #участок можно найти «ВКонтакте» предложения сделать селфи с участка, снабдить снимок хэштегом и «получить памятные призы за участие». Членом партии для этого быть не нужно.