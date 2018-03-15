США допустили, что против РФ из-за «дела Скрипаля» будут введены новые санкции

Соединенные Штаты могут ввести против России новые санкции в связи с произошедшим в британском Солсбери отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом в четверг в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, которую президент Трамп на днях повысил до исполняющего обязанности Госсекретаря по общественным вопросам.

В частности, отвечая на вопрос журналистов о возможности новых антироссийских санкций, Хезер Науэрт заявила, что это, кончено, возможно, потому, что речь идет о соблюдении Россией своих обязательств в рамках конвенции о запрещении химического оружия.

Также Науэрт напомнила собравшимся, что ранее США ввели санкции в отношении Северной Кореи, спустя полгода после того, как с помощью химического оружия был отравлен брат лидера КНДР – Ким Чен Нама.

«Это то, что мы можем сделать, но сейчас я не буду это комментировать», - добавила при этом представитель Госдепа.

Также Науэрт подтвердила солидарность США с Великобританией в вопросе «весьма вероятной» вины России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Российский МИД данные обвинения опровергает, а посольство РФ в Великобритании уже направило в британский МИД ноту, где указало, что инцидент в Солсбери необходимо расследовать совместно.