США не удастся навязать свою волю России, — МИД

Москва прогнозирует еще несколько волн санкций со стороны США, но все эти действия грозят Вашингтону фиаско, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Фиаско и даже ущербом самим США, и прежде всего интересам американских деловых кругов, рискующих потерять российский рынок, обернутся и новые попытки нажима. А они последуют: американцев в этом угаре остановить крайне сложно. И думаю, что за пятидесятым расширением санкций пойдет отсчет нового десятка», — сказал Рябков, комментируя введенные 15 марта новые санкции США в отношении РФ.

«Но также очевидно и то, что любые попытки Вашингтона навязывать нам свою волю, заставлять поступиться нашими национальными интересами останутся безрезультатными», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

По его словам, инициаторам и проводникам этой линии «можно было бы еще шесть или семь лет назад понять, что очередным санкционным витком они всякий раз демонстрируют на весь мир собственное бессилие, еще больше роняя репутацию США».