США заблокировали в ООН проект заявления России и Китая по КНДР

Делегация США заблокировала проект заявления Китая и России в Совбезе ООН «в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и Республики Корея на высшем уровне». Об этом сообщил представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, передает РИА Новости.

По словам дипломата, США решили прекратить работу над российско-китайской инициативой «безо всякого обсуждения среди членов СБ ООН», что «вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях».

В начале марта, после обещания лидера КНДР Ким Чен Ына воздержаться от проведения дальнейших ядерных испытаний на встрече с южнокорейской делегацией, президент США Дональд Трамп решил провести с ним переговоры. Встреча должна пройти до мая.