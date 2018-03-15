Стали известны страшные подробности убийства 5-летней девочки в Сочи

Стало известно, кто, по предварительным данным, убил 5-летнюю девочку, жительницу одного из сёл Адлерского района Сочи.

В страшном злодеянии признался 28-летний отчим ребенка, гражданин Азербайджана. Он проживал вместе с женщиной и двумя её малолетними детьми.

Подозреваемый уже дал признательные показания. Как выяснилось, в минувший понедельник, 12 марта, мужчина остался дома с падчерицей, пока жена находилась в больнице. По его словам, девочка плохо себя вела, и он её наказал, несколько раз ударив в грудь, а затем уложил спать. Утром он обнаружил, что ребенок мертв.

Решив избавиться от трупа, подозреваемый вынес тело в сумке и оставил в гористой местности, на берегу реки, засыпав камнями. Желая отвести от себя подозрения, мужчина рассказал соседям о пропаже ребенка, кроме того, он позвонил в полицию, но затем перестал выходить на связь. Правоохранители обнаружили его в одном из хостелов Адлера, он назвал место, где спрятал тело девочки. Именно там оно и было обнаружено.

В рамках уголовного дела об убийстве назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается.