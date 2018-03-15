Стали известны вероятные названия нового российского оружия

Минобороны РФ обнародовало статистику голосования по выбору названий новым видам оружия, которые президент Владимир Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию 1 марта.

Голосование, как сообщается на странице военного ведомства в Facebook, проходило с этой даты на сайте Минобороны и должно было завершиться 16 марта. Однако уже сейчас возможности проголосовать нет — на сайте отображается только статистика по голосам.

Речь идет о трех видах оружия. Это боевой лазерный комплекс, беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, и крылатая ракета с ядерной энергоустановкой.

Среди названий для ракеты с ядерной энергоустановкой лидируют: «Пальмира» (24%), и «Император/ Монарх» (20%).

Боевой лазерный комплекс могут назвать «Горыныч» (33%) или «Офтальмолог» (19%).

Беспилотный подводный аппарат может получить названия «Шептун» (34%) или «Карась» (29%).