Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон не заинтересован в престоле и хочет стать полицейским

Наследник королевского престола принц Джордж не заинтересован в том, чтобы взойти на трон. Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон больше привлекает карьера полицейского.



На церемонии вручения премии Met Excellence Awards и гала-концерта, посвященного лондонской полиции, принцы Гарри и Уильям пообщались с почетными лауреатами и сотрудниками правопорядка. В ходе общения принцев с гостями и виновниками мероприятия, один из констеблей шутливо отметил, что юный Джордж и Шарлотта могут быть заинтересованы в должности офицеров. «Набор открыт. Возможно, Джордж и Шарлотта заинтересованы?» — пошутил он.

Принц Уильям шутку оценил и заметил с полной серьезностью, что маленький Джордж очень заинтересован в этой профессии. «Он одержим полицией. У него есть тематические игрушки и машинки,» — рассказал он.

Доказательством влечения Джорджа к полицейской карьере стало письмо Санта-Клаусу, в котором малыш пожелал полицейскую машинку. «Он записал не так много желаний, поэтому исполнить одно будет вполне не сложно,» сказал Уильям, увидев Санту на ярмарке и передал письмо сына. В письме так же была графа, в которой спрашивается, как себя вел маленький принц в этом году. Принц Джордж обвел слово «хорошо». Уильям обратил внимание Санта-Клауса на обведенное слово и подтвердил, что Джордж действительно вел себя прилежно целый год. Так же маленький принц оставил свою королевскую подпись снизу письма.

В подарок для Уильяма, Санта передал глинтвейн и традиционное имбирное печенье.