Теннисистки Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парах

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в полуфинал парного разряда на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе (США), призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

Россиянки, посеянные на турнире под первым номером, в четвертьфинале переиграли испанок Лару Арруабаррена-Весино и Аранчу Парра Сантонху со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась чуть более часа.

Макарова и Веснина за выход в финал поспорят с венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович (4-й номер посева).