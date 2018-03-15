Тихонов: легионеры "Локомотива" играют хорошо, но СКА должен справиться

Показать меню
Актуально
Трамп «снял» Тиллерсона с поста Госсекретаря, выражая благодарность - 17:09 Трамп «снял» Тиллерсона с поста Госсекретаря, выражая благодарность Миллер назвал сроки расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» - 17:23 Миллер назвал сроки расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза» Большие перемены: стало известно имя нового руководителя Госдепартамента США - 17:36 Большие перемены: стало известно имя нового руководителя Госдепартамента США ГПУ: В Киеве обокрали квартиру посла Франции - 17:42 ГПУ: В Киеве обокрали квартиру посла Франции Лондон перепроверит обстоятельства смерти 14 человек из-за Скрипаля - 18:07 Лондон перепроверит обстоятельства смерти 14 человек из-за Скрипаля Минобороны опубликовало шорт-лист названий нового оружия - 18:07 Минобороны опубликовало шорт-лист названий нового оружия Владимир Путин прибыл в Дагестан - 18:08 Владимир Путин прибыл в Дагестан Трамп объяснил причину отставки Тиллерсона - 18:08 Трамп объяснил причину отставки Тиллерсона ЦРУ впервые в истории возглавит женщина - 18:08 ЦРУ впервые в истории возглавит женщина Главу ГСУ СКР Москвы вызвали на допрос по делу о взятке Шакро Молодого - 18:08 Главу ГСУ СКР Москвы вызвали на допрос по делу о взятке Шакро Молодого Ким Кардашьян рассказала о детях, муже и суррогатном материнстве: "Я ненавидела - 18:14 Ким Кардашьян рассказала о детях, муже и суррогатном материнстве: Трамп: Тиллерсон после отставки станет «намного счастливее» - 18:35 Трамп: Тиллерсон после отставки станет «намного счастливее» Игроки ВК "Ресовия" прибыли в Белгород с большой задержкой из-за проблем с - 18:36 Игроки ВК Имя Матвиенко попало в протокол по делу о перевозке кокаина - 18:42 Имя Матвиенко попало в протокол по делу о перевозке кокаина СМИ предрекли предъявление Савченко обвинений в подготовке военного переворота - 18:43 СМИ предрекли предъявление Савченко обвинений в подготовке военного переворота «Аэрофлот» определился с датой начала полетов в Каир - 18:44 «Аэрофлот» определился с датой начала полетов в Каир Посольство Украины в Австралии начало акцию «Рожденные в вышиванке» - 18:57 Посольство Украины в Австралии начало акцию «Рожденные в вышиванке»
» » Тихонов: легионеры "Локомотива" играют хорошо, но СКА должен справиться

Тихонов: легионеры "Локомотива" играют хорошо, но СКА должен справиться


Добавлено: 15 мар 2018 в 15:43, Категория: Спорт
Тихонов: легионеры "Локомотива" играют хорошо, но СКА должен справиться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий санкт-петербургского СКА Виктор Тихонов заявил, что легионеры "Локомотива" хорошо проводят плей-офф КХЛ, но армейцы должны справиться с ударным звеном ярославцев.

СКА и "Локомотив" встретятся во втором раунде Кубка Гагарина, первый матч серии пройдет 16 марта в Санкт-Петербурге.

"Тяжело играть против такой команды, как "Локомотив". Они действуют агрессивно. Когда знаешь, что соперник станет бить, не будет прокатываться, это заставляет двигаться быстрее. Ярославские легионеры очень хорошо проводят плей-офф, тащат команду. Но у нас тоже есть хорошие пятерки, оборонительное звено. Должны справиться с этим", - сказал Тихонов журналистам.

В серии первого раунда против нижегородского "Торпедо" легионеры стали самыми результативными игроками "Локомотива". Финн Петри Контиола набрал 5 очков (1+4), швед Стаффан Кронвалль - 3 (2+1), канадец Брэндон Козун и чех Якуб Накладал - по 2 (1+1).

"Все знают, что "Локомотив" играет агрессивно, "в тело". Очень мало ошибок, старается наказывать за чужие промахи. Нужно стараться не совершать их. У обеих команд была большая пауза. В первом периоде попытаемся почувствовать соперника, набрать максимум скорости", - отметил Тихонов.



Материалы по теме:

Ишматов: "Локомотиву" против СКА нужно показать и комбинационный хоккей, и прессинг
"Локомотив" в овертайме обыграл "Торпедо" в третьем матче серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты "Локомотива" победили "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Игроки "Нефтехимика" "дали бой" СКА в матче чемпионата КХЛ – Виктор Тихонов
Добавлено: 15 мар 2018 в 15:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Мария Аронова узаконила отношения с гражданским мужем

Мария Аронова узаконила отношения с гражданским мужем

Милонов: Тереза Мэй хочет развязать новую «холодную войну» с Россией

Милонов: Тереза Мэй хочет развязать новую «холодную войну» с Россией

Путина «очень впечатлило» посещение Крымского моста

Путина «очень впечатлило» посещение Крымского моста

Путину пообещали открыть автодвижение по Крымскому мосту в мае

Путину пообещали открыть автодвижение по Крымскому мосту в мае

Загрузка...



Лента новостей
Британский министр посоветовал России «отойти и заткнуться» - 15:49 Британский министр посоветовал России «отойти и заткнуться»Тихонов: легионеры "Локомотива" играют хорошо, но СКА должен справиться - 15:43 Тихонов: легионеры ЦИК в день выборов собирается связаться с МКС - 15:36 ЦИК в день выборов собирается связаться с МКСБольшие десантные корабли Балтийского флота во время плановых занятий по боевой подготовке - 15:21 Большие десантные корабли Балтийского флота во время плановых занятий по боевой подготовке выполнили минные постановки в морских полигонахДаша Пынзарь рассказала, как начинается день в ее семье - 15:14 Даша Пынзарь рассказала, как начинается день в ее семьеАмериканского министра поразил танкер с российскими "молекулами" в бухте Бостона - 15:08 Американского министра поразил танкер с российскими Верховная Рада исключила Савченко из комитета нацбезопасности - 15:07 Верховная Рада исключила Савченко из комитета нацбезопасностиВ Раду внесли представление на арест Савченко - 14:57 В Раду внесли представление на арест СавченкоФанаты Гарри Поттера заметили масштабный киноляп в «Фантастических тварях» - 14:29 Фанаты Гарри Поттера заметили масштабный киноляп в «Фантастических тварях»В Киеве мужчина подорвал гранатой автомобиль полицейских - 14:28 В Киеве мужчина подорвал гранатой автомобиль полицейскихГенпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в Раде - 14:14 Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в РадеМинпромторг расширил список роскошных автомобилей - 14:14 Минпромторг расширил список роскошных автомобилейПремьеры Словакии и Словении объявили об уходе в отставку - 14:14 Премьеры Словакии и Словении объявили об уходе в отставкуПутин назвал свой псевдоним во время работы в разведке - 14:14 Путин назвал свой псевдоним во время работы в разведке
Последние новости
Подтверждена геологическая активность на Церере - 16:57 Подтверждена геологическая активность на Церере Движение «Голос» лишилось аренды колл-центра для выборов - 16:57 Движение «Голос» лишилось аренды колл-центра для выборов Движение Немцова отказалось участвовать в открытии памятной доски политику - 16:57 Движение Немцова отказалось участвовать в открытии памятной доски политику Роструд запустил собственный вариант LinkedIn? - 16:57 Роструд запустил собственный вариант LinkedIn? Захарова ответила британскому министру на предложение «отойти и заткнуться» - 16:56 Захарова ответила британскому министру на предложение «отойти и заткнуться» Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным - 16:56 Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным Все в сборе: Холли Берри на прогулке с детьми в Беверли-Хиллз - 16:42 Все в сборе: Холли Берри на прогулке с детьми в Беверли-Хиллз Гигантский НЛО, зависший над Бостоном, был запечатлен на видео - 16:35 Гигантский НЛО, зависший над Бостоном, был запечатлен на видео «Крым был русским, когда США не было» — в Совфеде ответили Госдепу - 16:35 «Крым был русским, когда США не было» — в Совфеде ответили Госдепу Представитель Путина Михалков попал в больницу - 16:29 Представитель Путина Михалков попал в больницу В Военной академии МТО завершен приём конкурсных научных работ слушателей и курсантов - 16:15 В Военной академии МТО завершен приём конкурсных научных работ слушателей и курсантов «Лондону есть что скрывать» — Захарова ответила на хамство министра обороны Британии - 16:02 «Лондону есть что скрывать» — Захарова ответила на хамство министра обороны Британии «Разве это не геноцид?»: в Крыму пожаловались на уровень медобслуживния - 16:00 «Разве это не геноцид?»: в Крыму пожаловались на уровень медобслуживния
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"