Тихонов: легионеры "Локомотива" играют хорошо, но СКА должен справиться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий санкт-петербургского СКА Виктор Тихонов заявил, что легионеры "Локомотива" хорошо проводят плей-офф КХЛ, но армейцы должны справиться с ударным звеном ярославцев.

СКА и "Локомотив" встретятся во втором раунде Кубка Гагарина, первый матч серии пройдет 16 марта в Санкт-Петербурге.

"Тяжело играть против такой команды, как "Локомотив". Они действуют агрессивно. Когда знаешь, что соперник станет бить, не будет прокатываться, это заставляет двигаться быстрее. Ярославские легионеры очень хорошо проводят плей-офф, тащат команду. Но у нас тоже есть хорошие пятерки, оборонительное звено. Должны справиться с этим", - сказал Тихонов журналистам.

В серии первого раунда против нижегородского "Торпедо" легионеры стали самыми результативными игроками "Локомотива". Финн Петри Контиола набрал 5 очков (1+4), швед Стаффан Кронвалль - 3 (2+1), канадец Брэндон Козун и чех Якуб Накладал - по 2 (1+1).

"Все знают, что "Локомотив" играет агрессивно, "в тело". Очень мало ошибок, старается наказывать за чужие промахи. Нужно стараться не совершать их. У обеих команд была большая пауза. В первом периоде попытаемся почувствовать соперника, набрать максимум скорости", - отметил Тихонов.